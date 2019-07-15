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TİGEM'in tayları görücüye çıkıyor

- 69 baş saf kan Arap tayı, 23 Temmuz'da açık artırmayla satılacak

TİGEM'in tayları görücüye çıkıyor
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BURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 69 baş saf kan Arap tayı, 23 Temmuz'da Bursa'da açık artırmaya çıkarılacak.

TİGEM'e bağlı Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 23 Temmuz salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarının tay başına 5 bin lira olarak belirlendiği ihalede, 29'u dişi, 40'ı erkek olmak üzere 1 ve 2 yaşındaki 69 tayın satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi TİGEM ve Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.


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TİGEM’in Tayları Görücüye çıkıyor
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