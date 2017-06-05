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Tiote kalbine yenik düştü

- Galatasaray'ın geçen yaz transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği ancak anlaşamadığı Fildişi Sahilli futbolcu Tiote, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Tiote kalbine yenik düştü


ANKARA (AA) - Çin İkinci Futbol Ligi takımlarından Pekin Enterprises'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cheick Tiote, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tiote'nin menajeri Emanuele Palladino, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, futbolcusunun, Pekin Enterprises antrenmanı sırasında aniden yere yığılarak. hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 55 kez giyen futbolcunun Çin kariyeri öncesi forma giydiği Anderlecht, Twente ve Newcastle United kulüpleri, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Demba Ba'nın da aralarında bulunduğu Newcastle United'dan Tiote'nin eski takım arkadaşları, üzüntülerini paylaştı.

Tiote, Galatasaray ile transfer görüşmesi için 2016'nın ağustos ayında İstanbul'a gelmiş ancak taraflar, sağlık kontrolünün ardından anlaşamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayPekin EnterprisesTiote
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