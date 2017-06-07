Tiote'nin ölümü spor yaparken hayatını kaybeden isimleri hatırlattı

ANKARA (AA) - Spor dünyası, Çin İkinci Futbol Ligi takımlarından Pekin Enterprises'ın antrenmanında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yuman 30 yaşındaki futbolcu Cheick Tiote gibi yarışma veya antrenman esnasında hayatını kaybeden birçok sporcu için hala yas tutuyor.

Futbolda sayısız örneği var

Galatasaray altyapısındaki futbolcu Dursun Özbek, 9 Aralık 1986 tarihinde Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan antrenman sırasında aniden yere düştü ve 17 yaşında hayatını kaybetti. A takımla yaptıkları hazırlık maçı için son anda sahaya çıkmasına karar verilen Dursun'un kalbi, karşılaşmanın 4. dakikasına kadar dayanabildi.

Marc Vivien Foe, 26 Haziran 2003 tarihinde Kamerun'un Kolombiya ile yaptığı FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bilincini yitirdiği anlaşılan Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebinin, ciğerlere hava gitmemesi olduğu açıklandı.

Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004’te Benfica forması altında çıktığı Guimares maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlandı.

Elazığsporlu futbolcu Gökmen Yıldıran, 10 Ağustos 2006'da antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılamadan hayata gözlerini yumdu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) ilk maçına, 2004 yılının mart ayında çıkan Sevillalı futbolcu Antonio Puerta, kulübünün, 25 Ağustos 2007'de oynadığı 2006-2007 sezonu ilk karşılaşmasının 35. dakikasında kendi kalesinin önünde yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şuuru yerine gelen Puerta, soyunma odasına gittikten sonra bir kez daha yere yığıldı ve hastaneye kaldırılmasından 3 gün sonra öldü. 22 yaşındaki sporcunun ölümünün ırsi bir kalp rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi.

"Sweet Kiss" sırtındaki ölü jokeyle finişe geldi

Jokey Frank Hayes, 4 Haziran 1923'te ABD'nin New York kentindeki Belmont Park'ta düzenlenen su engelli bir at yarışının ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Hayes'in "Sweet Kiss" isimli atının, eyerinde ölü vaziyette yatan binicisiyle beraber yarışı kazanması, olayı daha da dramatik bir hale getirdi. Hayes, bilindiği kadarıyla "ölüyken bir yarışma kazanan tek sporcu" unvanını taşıyor.

Ölüm kimini direksiyonda kimini suda yakaladı

1967 sezonunda Brabham takımıyla Formula 1 şampiyonu olan Yeni Zelandalı pilot Denny Hulme, 4 Ekim 1992 tarihinde BMW M3 marka bir otomobille katıldığı Avustralya'da düzenlenen "Bathurst 1000" adındaki binek otomobiller yarışında, kalp krizi geçirerek direksiyon başında öldü. 56 yaşındaki Hulme, otomobil sporları tarihinde kaza haricinde vefat eden ilk sürücü oldu.

2009 dünya üçüncüsü ABD'li uzun mesafe yüzücüsü Francis Crippen, 10 kilometre açık hava yüzme sezonunun 23 Ekim 2010 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen son ayağına katıldı. Meksika'da yapılan bir önceki yarışı kazanan Crippen'in bitiş çizgisine gelmediğinin fark edilmesiyle arama çalışmaları başladı. 1,5 saat sonra finişin yapılacağı kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede cesedi bulunan 26 yaşındaki yüzücünün, kalbindeki anomali ve yarış koşullarının zorluğuna bağlı astım nedeniyle öldüğü tespit edildi.