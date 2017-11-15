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TOFAŞ evinde rahat kazandı

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 6. maçında evinde Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 100-84 yendi.

TOFAŞ evinde rahat kazandı

BURSA (AA) - TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 6. maçında evinde Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 100-84 yendi.

TOFAŞ, bu galibiyetle gruptaki 4. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise 4. mağlubiyetini alarak, son sırada kaldı.

Karşılaşmaya Guenther ve Butler'in üçlükleriyle başlayan Ratiopharm Ulm, 2. dakikayı 6-2 önde geçti. Crocker, Muhsin Yaşar ve Morgan ile rakibine cevap veren TOFAŞ, 3. dakikada öne geçti: 7-6. Mejia, Henry ve Crocker ile rakibine karşı baskıyı arttıran mavi-yeşilli ekip, ilk çeyreği 26-22 üstün tamamladı.

İkinci periyoda sert savunmalarla başlayan Alman ekibi, Lewis, Benimon ve Murry ile hızlı hücumlardan sayıyla dönünce 13. dakikada 11-0'lık seri yakaladı ve skoru 33-26 lehine çevirdi. Morgan, Owens ve Henry ile rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Bursa temsilcisi, taraftarın da desteğini arkasına alarak, 19. dakikada skoru 44-44 eşitledi. Aynı dakika içerisinde Morgan ile skor üreten TOFAŞ, soyunma odasına da 49-47 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına kontrollü oyunla başlayan TOFAŞ, Henry ve Mejia'nın set oyunlarıyla da skor üretince 25. dakikada fark 9'a (66-57) çıktı. İyi oyunu kalan dakikalarda sürdüren ev sahibi ekip, final periyoduna 74-67 üstün gitti.

Son periyodun ilk dakikalarında Henry ile hızlı hücumdan sayı bulan TOFAŞ, maçın başından bu yana farkı ilk kez çift hanelere (77-67) çıkardı. Açılan farkın rahatlığıyla kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, maçtan da 100-84 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 26 sayı üreten Henry maçın en skorer ismi olurken, Ratiopharm Ulm'da Lewis 16 sayıyla oynadı.

Muhabir: Sergen Sezgin

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