TOFAŞ, kamp için İtalya'ya gitti





BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi ikinci etap hazırlık kampı için İtalya'ya gitti.

Bormio kentinde 10 gün kamp yapacak mavi-beyazlılar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İtalya'ya hareket etti. Bursa temsilcisinde basketbolcular, hareket öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile poz verdi.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene hareket öncesi yaptığı açıklamada, kağıt üzerinde istedikleri gibi bir takım kurduklarını, geçen sezonki performanslarının üzerine çıkıp lige renk katmak istediklerini ifade etti.

Bursa'da gerçekleştirdikleri ilk etap çalışmalarında oyuncuların fiziki eksikliklerini gördüklerini, Bormio kampıyla maç temposuna girmeye başlayacaklarını belirten Ene, "Şu ana kadar bir sakatlığımız olmadı, kampı da herhangi bir sakatlık geçirmeden atlatmak istiyoruz. Kampın, hem teknik organizasyonlarımızı geliştirme hem de fiziki anlamda maç temposuna girme adına iyi geçeceğini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da 3 hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Ene, bu sürecin sonunun, nasıl bir takım olacaklarının ilk sinyallerini vereceğini vurguladı.

Yeni sezon öncesi 4 yabancı oyuncu takviyesi yaptıklarını da hatırlatan Ene, şunları kaydetti:

''Genç oyuncularımızdan da çok şey bekliyoruz. Onlarla beraber bu üçüncü sezonum olacak. Yaş olarak genç olabilirler ama tecrübe olarak artık genç görmüyorum. 5 oyuncumuz altyapıdan A takım kadrosunda. Bundan sonra onlar da biraz sorumluluk alan Süper Lig oyuncusu olacaklar. Bugüne kadar o süreci iyi geçirdiler ama neticede basketbol sonuç oyunu. Kadroyu da onların vereceği katkıya güvenerek kurduk. Onlar için hem zorlu hem de kendi basketbollarını kanıtlama adına önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. İtici gücümüz olan seyircimizin vereceği destekle birlikte geçen sezondan daha yukarıya çıkmak istiyoruz.''

Mavi-beyazlılar, 2 Eylül'de Pallacanestro Cantu, 5 Eylül'de Lugano Tigers ve 6 Eylül'de AX Armani Exchange Olimpia Milan takımlarıyla hazırlık maçı yapacak, 9 Eylül'de çalışmalarını tamamlayarak Bursa'ya dönecek.