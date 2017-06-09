TOFAŞ'ta transfer çalışmaları

BURSA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor Medical Park formasını giyen Kenny Kadji'yi kadrosuna dâhil etti.
TOFAŞ Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Kamerunlu basketbolcu Kadji ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 29 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Kadji'nin geçen sezon Trabzon temsilcisiyle ligde 28 maçta 15,2 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,2 blok ortalamasıyla mücadele ettiği aktarıldı.
- Kaya Peker ile yollar ayrıldı
Yeni sezon öncesi ilk transferini Kadji'yi kadrosuna katarak gerçekleştiren TOFAŞ'ta takım kaptanı Kaya Peker ile de yolların ayrıldığı belirtildi.
Deneyimli oyuncu, 2 yıldır TOFAŞ formasını giyiyordu.