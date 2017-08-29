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TOFAŞ'ta yeni sezon hazırlıkları

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, İtalya'da 10 gün kamp yapacak

TOFAŞ'ta yeni sezon hazırlıkları


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da kampa girecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda ligin yanı sıra ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele verecek takım, 14 Ağustos'ta başladığı ilk etap çalışmalarını tamamladı.

İkinci etap çalışmalarını İtalya'nın Bormio kentinde yapacak TOFAŞ, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın tarifeli uçakla Milano'ya gidecek ve buradan da kara yoluyla Bormio'ya geçecek.

Mavi-beyazlılar, 10 günlük kampta 3 hazırlık maçı oynayacak ve 9 Eylül Cumartesi çalışmalarını tamamlayarak Bursa'ya dönecek.

TOFAŞ'ın hazırlık maçı programı TSİ şöyle:

2 Eylül Cumartesi:

19.00 Pallacanestro Cantu-TOFAŞ

5 Eylül Salı:

19.00 Lugano Tigers-TOFAŞ

6 Eylül Çarşamba:

21.30 AX Armani Exchange Olimpia Milan-TOFAŞ

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