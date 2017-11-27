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Tolga Ciğerci ve Latovlevici, Beşiktaş derbisinde yok

- Galatasaraylı futbolcular Tolga ve Latovlevici'nin sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı - Serdar Aziz ve Denayer'in ise Beşiktaş derbisine yetiştirileceği duyuruldu

Tolga Ciğerci ve Latovlevici, Beşiktaş derbisinde yok


İSTANBUL (AA) - Galatasarayfutbolcular Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici'nin, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sakatlıklarından dolayı forma giyemeyeceği açıklandı.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, GS TV'ye yaptığı açıklamada, iki futbolcunun da sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacağını belirtti.

Tolga Ciğerci'nin Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ısınırken sol arka adalesinde bir ağrı hissettiğini aktaran İnce, "Tolga'nın MR'ında ikinci derece bir zorlanma tespit ettik. Onun tedavisine başladık. Biraz süre alacak. Latovlevici'nin ise maç sırasında sağ dizinde darbeye bağlı bir esneme oldu. Bu esneme ve dönme esnasında dış yan bağında bir gerilme meydana geldi ve dış menisküsünde bir yırtık var. Ameliyat dahil olmak üzere tüm seçenekleri masaya yatırdık. Bir an önce dönmesi açısından hangisinin daha iyi olacağına karar verip bugün-yarın gerekirse ameliyat edeceğiz. Nasıl ilerleyeceğimize yarın sabah karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Jason Denayer ve Serdar Aziz'in durumuyla ilgili de konuşan İnce, şunları kaydetti:

"Denayer'in maçtan önceki idmanda ikili bir mücadele pozisyonunda kalçasında bir gerilmesi olmuştu. Şu an iyi bir durumda ve koşulara başladı. Bir testimiz var yarın ve aksilik olmazsa hafta içi takımla birlikte olacak. Serdar'ın yüzüne gelen bir dirsek sonucu bu kez maksilla dediğimiz yüz kemiklerinden bir tanesinde kırık oluştu. Eski burun kırığıyla ilgisi yok. Serdar'ın ilk sorusu 'Oynarım değil mi?' oldu. Ona özel bir maske yaptıracağız. O maskeyle oynayacak. Orada bir sinir var ve onunla ilgili bir takibimiz olacak. Sponsor hastanemizden destek aldık ve oradaki plastik cerrah arkadaşlarımızla da konuştuk. Onların da yardımıyla Beşiktaş maçına yetiştireceğiz."

İnce, sözlerini, "Şu anda Denayer ve Serdar'da bir problem görünmüyor ama Tolga ile Latovlevici bizimle olmayacak. Onların sanırım 3-4 haftayı bulan problemleri olacaktır." diyerek tamamladı.

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