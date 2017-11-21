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Tolgay Arslan 5 yıl daha Beşiktaş'ta

- Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Beşiktaş ile sözleşmeyi 5 yıllık uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor"

Tolgay Arslan 5 yıl daha Beşiktaş'ta


İSTANBUL (AA) - Beşiktaşfutbolcu Tolgay Arslan, siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini 5 yıl uzattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldığı maçın ardından, basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolgay, "Beşiktaş ile sözleşmeyi 5 yıllık uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Bu akşam tarih yazdıklarını söyleyen Tolgay, "Bugün tarih yazdık. Özellikle ikinci yarı çok iyi maç çıkardık. 5 maçı hesaplarsak hak ediyorduk. Camia hak ediyordu, taraftar hak ediyordu. Herkes bugün rahat uyusun. Bizimle gurur duysun." ifadelerini kullandı.

Son 16 turunda Real Madrid'in gelmesini istediğini belirten Beşiktaşlı oyuncu, "Büyük takımlar gelecek. Real Madrid güzel olur. Onlar da bizim taraftarımızı ve stadımızı görsün. Çok güzel maç olur, bu camia artık öyle bir rakibi hak ediyor." şeklinde konuştu.

Güzel bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Tolgay, "Ben defansif mücadeleleri severim. Hakem de sağolsun oynattı. Çoğu hakem örnek alsın. Oyun hiç durmadı, güzel bir maç oldu. Herkesi tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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