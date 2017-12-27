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Tolunay Kafkas, Almanya'da Türk antrenörlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Alman kulüplerinde görev yapan Türk antrenör ve oyuncu izleme-değerlendirme ekipleri ile bir araya geldi.TFF'den yapılan...

Tolunay Kafkas, Almanya'da Türk antrenörlerle buluştu


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Alman kulüplerinde görev yapan Türk antrenör ve oyuncu izleme-değerlendirme ekipleri ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, yurt dışındaki kulüplerde oynayan ve Türk vatandaşlığı hakkına sahip oyuncuları milli takımlara kazandırmak amacıyla Almanya'da gerçekleştirilen toplantılara Kafkas'ın yanı sıra, Genç Milli Takım antrenörlerinden Şenol Ustaömer ve Övünç Soykan Başar'ın da katıldığı bildirildi.

Görüşmelerde, Almanya'daki kulüplerin işleyişi, yapısı, genç oyuncu gelişimi ve oyuncu izleme-değerlendirme konularında fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGenç Milli TakımlarTolunay Kafkas
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