Tomas Hubocan Trabzon'a geldi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Slovak futbolcu Tomas Hubocan, uçakla Trabzon'a geldi.Trabzonspor Hubocan'ı borsaya bildirdiTrabzonspor'da Aykut Demir'in sözleşmesi feshedildiTrabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyizTrabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Herkes umudunu korusun
Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen 31 yaşındaki Slovak futbolcuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.
Daha sonra kulübe ait araca binen Hubocan, havalimanından ayrıldı.
Tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi ve yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.
Muhabir: Selçuk Kılıç