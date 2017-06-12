Toprağın kralı geri döndü

ANKARA (AA) - Üç yıllık grand slam şampiyonluğu hasretine 2017 Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nda son veren İspanyol tenisçi Rafael Nadal, bu başarısıyla birçok ilke de imza attı.

Sezonun önemli toprak kort turnuvaları Monte Carlo Masters, Barcelona Açık ve Madrid Masters'ta zafere ulaşarak formda olduğunu gösteren Nadal, 2017'deki 4'üncü şampiyonluğunu artık adıyla özdeşleştiği Fransa Açık'ta kazandı.

Sakatlık sorunları yaşadığı 2015 ve 2016 sezonları sonrası bu yıl Avustralya Açık'ta finale yükselen ancak Roger Federer'e yenilen 31 yaşındaki tenisçi, 2017 Roland Garros şampiyonluğuyla tarihe geçti.

2014'ün ekim ayından bu yana ilk defa erkekler dünya sıralamanın 2'nci basamağına yükselen Nadal, açık dönemde bir grand slam turnuvasını 10 kez kazanan ilk tenisçi unvanını aldı.

Profesyonel tenisçilerin amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verildiği 1968'den itibaren Wimbledon'ı tek kadınlarda 9 kez kazanan Martina Navratilova'yı geride bırakan Nadal'ın, tüm zamanlar rekorunu kırması için ise Avustralya Açık'ta 11 şampiyonluğu bulunan Margaret Court'u geçmesi gerekiyor.

Tarihte bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçiler şöyle:

1. Margaret Court (Avustralya) - 11 kez (Avustralya Açık)

2. Rafael Nadal (İspanya) - 10 (Fransa Açık)

3. Martina Navratilova (ABD) - 9 (Wimbledon)

4. Molla Bjurstedt Mallory (Norveç/ABD) - 8 (ABD Açık)

Helen Wills (ABD) - 8 (Wimbledon)

Sampras'ı geride bıraktı

2014 Fransa Açık'tan bu yana ilk, kariyerindeki 15'inci grand slam şampiyonluğuna ulaşan Nadal, teklerdeki 73'üncü kupasını kazandı.

Açık dönemde en fazla toprak kort turnuvası kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi Nadal, rekorunu 53 şampiyonluğa çıkardı.

31 yaşındaki İspanyol tenisçi böylece Pete Sampras ile paylaştığı "tarihin en fazla 2'nci grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi" unvanını, tek başına ele geçirdi.

Jimmy Connors (109), Ivan Lendl (94), Roger Federer (91), John McEnroe (77) ve Rod Laver'dan (74) sonra açık dönemde 6'ncı en fazla tekler şampiyonluğu elde eden erkek tenisçi Nadal, ilk 5'e bir adım daha yaklaştı.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre) - 18

2. Rafael Nadal (İspanya) - 15

3. Pete Sampras (ABD) - 14

4. Roy Emerson (Avustralya) - 12

Novak Djokovic (Sırbistan) - 12

6. Rod Laver (Avustralya) - 11

Björn Borg (İsveç) - 11

8. Bill Tilden (ABD) - 10

Sadece 35 oyun kaybetti

2008 ve 2010'dan sonra üçüncü kez set vermeden Fransa Açık şampiyonu olan Nadal, turnuvada oynadığı 7 maçta yalnızca 35 oyun kaybetti.

İspanyol raket böylece 1978 Roland Garros'da rakiplerine 32 oyun bırakan Björn Borg'dan sonra açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında 2'nci en az oyun kaybederek şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Açık dönemde bir grand slam turnuvasını en az oyun kaybederek kazanan erkek tenisçiler şöyle:

1. Björn Borg (İsveç) - 32 oyun (1978 Fransa Açık)

2. Rafael Nadal (İsveç) - 35 (2017 Fransa Açık)

3. Björn Borg (İsveç) - 38 (1980 Fransa Açık)

Fransa Açık finalinde 10'da 10 yaptı

Kariyerinin 22'nci grand slam finalinde 15'inci kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık'ta oynadığı 10 finali de kazanmayı başardı.

2005'te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta'yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011'de Roger Federer, 2010'da Robin Söderling, 2012, 2014'te Novak Djokovic, 2013'te David Ferrer, 2017'de ise Stanislas Wawrinka'yı yendi.

İspanyol raket, Fransa Açık'ta oynadığı 81 maçın 79'unu kazandı. Nadal, turnuvadaki ilk yenilgisini, 2009'da 4'üncü turda İsveçli Söderling, ikincisini de 2015'te çeyrek finalde Djokovic karşısında aldı.