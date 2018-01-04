Torino, teknik direktör Mazzarri ile anlaştı





İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino'da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan teknik adam Mazzarri ile 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyeri boyunca ülkesinde Sampdoria, Napoli ve Inter gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik direktör, son olarak geçen sezon İngiltere'nin Watford ekibinde görev yapmıştı.

Serie A'da 19 haftada topladığı 25 puanla 10. sırada yer alan Torino, İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus'a elenmişti.







