TOSFED asfaltta geleceğin yıldızlarını arıyor





KOCAELİ (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) asfaltta geleceğin şampiyonlarını keşfetmek için hayata geçirdiği "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi kapsamında düzenlenen eleme yarışları Kocaeli'de başladı.

TOSFED, gelecekte uluslararası arenada başarı elde edebilecek yeni yetenekleri seçerek Türk sporuna kazandıracak. Bu kapsamda Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen eleme yarışlarında ehliyet sahibi 18-25 yaş arası 333 genç, dereceye girmek için ter döküyor.

Yarın sona erecek yarışların ardından finale kalacak 5'i kadın 45 sporcu, eylül ayında yapılacak final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazanacak. Final yarışları kapsamında gerçekleştirilecek eğitim kampından sonra piste çıkacak olan genç yeteneklerden 2'si kadın, toplam 12 sporcu, TOSFED Yıldızını Arıyor projesinde yarışma hakkı elde edecek.

Projenin idari koordinatörü Atıl Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Türk otomobil sporları tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

Atılgan, finalistlerin iki günlük yoğun bir eğitim kampından sonra kendi aralarında yarışacaklarını anlatarak, "Orada en hızlı 10 erkek ve 2 kadın sporcuyu belirleyeceğiz ve bu 12 sürücü bizim yıldız adaylarımız olacak. 2018 sezonunda en az 4 yarışlık bir seride yarışacaklar ve aralarından en yeteneklisini de bir sonraki yıl başta Avrupa hedefiyle çeşitli şampiyonalarda yarıştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin her yıl devam edeceğini aktaran Atılgan, "18-25 yaş arası genç sürücülerin caddelerde değil, otomobil sporları çerçevesinde pistlerde hız yapmalarını ve sportif olarak başarı elde etmelerini sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok büyük bir sinerji yakaladıklarını, 333 genç ve onların etkileşimiyle çok büyük bir kitleye ulaşacaklarından emin olduklarını vurgulayan Atılgan, şunları kaydetti:

"Tanıtımlar döneminde üniversitelerde çeşitli söyleşiler yaptık ve bunlar devam edecek. Otomobil sporlarının, gençlerin caddelerde sürat yaparak trafik kazalarına karışmalarını önlemek adına da çok ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Yol ve trafik güvenliği adına da çok önemli bir proje, önümüzdeki yıllarda da ilginin katlanarak artacağına inanıyoruz."