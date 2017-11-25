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TOSFED Yıldızını Arıyor

- Projede finale kalan 12 kişi belli oldu

TOSFED Yıldızını Arıyor


İZMİR (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 18-25 yaş arası yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde, finale kalan 12 isim belirlendi.

İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde 40 erkek ve 4 kadın sürücünün katıldığı elemelerden sonra "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde yarışacak 10 erkek ve 2 kadın sürücü belli oldu.

Erkeklerde Onur Badur, Mert Kaya, Onat Telkenar, Erol Özteknik, Doğan Ergin, Emre Şentürk, Kemal Burak Özhan, Buğra Can Kılıç, Sabri Mert Becce ve Tunahan Aktaş, kadınlarda ise Zeynep Selin Erkan ve Halide Kübra Urgancı finalde yer alacak.

Toplam 320 adayın katılımıyla başlayan projede başarılı olan 12 isim, ilk yarışa yarın İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde çıkacak.

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ElemeOtomobil SporlarıTOSFED Yıldızını Arıyor
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