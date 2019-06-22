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"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi

- Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez düzenlenen projenin, final elemelerinin ardından yapılan 1. ayak yarışları Körfez Yarış Pisti'nde tamamlandı - Petlas Motorspor yetkilisi Alper Şahin: "Pistler için ürettiğimiz özel lastikler burada performansını ortaya koymaya başladı. Bu, yarışçılar tarafından da beğeni aldı. Gururluyuz çünkü şüphesiz bu, ülkemizin yarış lastikleri alanındaki dışa bağımlılığını azaltıyor"

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Fiat ve Petlas sponsorluğunda bu yıl üçüncü kez uygulamaya konulan "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final elemelerinin ardından yapılan 1. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen final elemelerinde 60'ı erkek, 5'i kadın aday, Fiat Motor Sporları Takımı'nın tecrübeli pilotlarından teorik ileri sürüş ve sportif sürüş teknikleri eğitimi aldı.

Adaylar daha sonra, Fiat Egea yarış otomobilleriyle piste çıkarak zamana karşı yarıştı.

Gün sonunda belirlenen en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinde yarışma şansını elde etti.

Adaylardan 13'ü hiçbir bedel ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazandı.

Projenin ilk ayak yarışları, 13 sürücünün Körfez Yarış Pisti'ndeki mücadelesiyle tamamlandı.

Petlas Motorspor yetkilisi Alper Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petlas olarak 3 yıldır yarış dünyasına "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesi vesilesiyle destek verdiklerini belirterek, daha önce de pist yarışlarında lastiklerinin yer aldığını söyledi.

Bu sezon Türkiye Pist Şampiyonası'nda "Süper Production" serisinde yarışan 20 araçtan 13'ünün Petlas lastiklerini kullandığını ifade eden Şahin, "Bu bizim için büyük bir heyecan. Pistler için ürettiğimiz özel lastikler burada performansını ortaya koymaya başladı. Bu, yarışçılar tarafından da beğeni aldı. Gururluyuz çünkü şüphesiz bu, ülkemizin yarış lastikleri alanındaki dışa bağımlılığını azaltıyor. Petlas olarak buna vesile olmak gurur verici." diye konuştu.

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