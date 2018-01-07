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Tottenham tur atladı

- Tottenham, Federasyon Kupası 3. tur maçında AFC Wimbledon'ı 3-0 yendi

Tottenham tur atladı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası'nda AFC Wimbledon'ı 3-0 yenen Tottenham, dördüncü tura yükseldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan 3. tur maçında Tottenham, konuk ettiği AFC Wimbledon'ı 63 ve 65. dakikalarda yıldız futbolcusu Harry Kane ile 71. dakikada Jan Vertonghen'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu skorla Tottenham, adını dördüncü tura yazdırdı.

Leeds United'ı 2-1 yenen Newport County, dördüncü tura çıkan bir diğer takım oldu.

Kupadaki diğer maçta ise West Ham United, deplasmanda Shrewsbury ile karşılaştı. Müsabaka golsüz sona ererken, iki takım bu ay West Ham United'ın sahasında tur atlama mücadelesi verecek.

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Anahtar Kelimeler:
AFC WimbledonFutbolİngiltere Federasyon KupasıTottenham
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