Tottenham yine puan kaybetti





ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, konuk olduğu Watford ile 1-1 berabere kalarak son haftalardaki puan kayıplarına devam etti.

Ligin 15. hafta mücadelesine hızlı başlayan ev sahibi Watford, 13. dakikada Christian Kabasele'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, Güney Koreli futbolcusu Son Heung-min'in 25. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın 52. dakikasında Davinson Sanchez'in doğrudan kırmızı kart görmesiyle Tottenham, sahada 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Ligde son 3 maçında Arsenal'e 2-0 ve Leicester City'ye 2-1 yenilen, West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kalan Tottenham, Watford karşısında da galibiyet alamayınca 25 puanla 6'ncı sıraya kadar geriledi. Watford ise 22 puanla 8'inci sırada yer aldı.





- Gol perdesi Emre Can'la açıldı





Ligde zirve mücadelesi veren Liverpool, Brighton & Hove Albion deplasmanından 5-1 galip ayrıldı.

Li̇verpool'da gol perdesi̇ni̇ 30. dakikada Emre Can açarken, takımın diğer golleri Roberto Firmino (2), Philippe Coutinho ve Lewis Carl Dunk'tan (kendi kalesine) geldi. Brighton & Hove Albion'un tek sayısını ise penaltıdan Glenn Murray kaydetti.

Puanını 29'a çıkaran Liverpool ligde 4'üncü sıraya yükselirken, 17 puanlı Brighton & Hove Albion ise 11'inci sırada yer aldı.