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Tottenham'ı Kane sırtladı

- Premier Lig maçında Tottenham, Kane'in attığı gollerle Burnley'i 3-0 mağlup etti

Tottenham'ı Kane sırtladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de 19. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur, deplasmanda Burnley'i 3-0 mağlup etti.

Turf Moor Stadı'nda oynanan maçta Harry Kane'in 7. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, İngiliz yıldızın 69 ve 79. dakikalardaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

24 yaşındaki Kane, 1995 yılında Premier Lig'de 36 gol atan Alan Shearer'ın rekorunu da yakaladı. 2017 yılında tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Kane, 53 kez rakip fileleri havalandırdı.

Tottenham Hotspur bu galibiyetin ardından puanını 34'e çıkarırken, Burnley 32 puanda kaldı.

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BurnleyHarry Kaneİngiltere Premier LigTottenham Hotspur
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