Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor

ROMA (AA) - Kariyerinde sadece İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın formasını giyen Totti, futbolculuğu bıraktıktan sonra ilk demecini ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya verdi.

Yeşil sahalara veda ettikten sonra yeni yaşantısına adaptasyon sıkıntısı çektiğini belirten eski milli oyuncu Totti, "Alışılagelmiş bir yaşantım vardım. Her sabah kalk, kahvaltı yap, antrenmana git şeklinde. Bir makine gibiydim. Şimdi günümü programlamalıyım. Her şey değişti. Kulüpten kendimi toparlamak için biraz süre istedim ve onlar da verdi. Jübilemden sonra kafamı toparlamam 3 ay aldı. Futbolun içinde kaldım. Çünkü, o benim yaşantım." diye konuştu.

"Tribünde mi yoksa kulübede mi olmak sana daha çok acı veriyor" şeklindeki soruya 41 yaşındaki eski oyuncu, "Tribünde olmak daha çok acı veriyor. Çünkü, kulübedeyken halen oyuna girme umudu taşıyorsun. Tribünde çılgınca şeyler işitiyorsun." yanıtını verdi.

Şu aşamada antrenörlük yapmanın öncelikleri arasında olmadığının altını çizen Totti, 28 Mayıs'taki jübilesinin kendisinin dahi beklemediği bir şekilde geliştiğini ve futbolun ötesinde bir durumun yaşandığını kaydetti.

"Hiç pişmanlık duymadım"

Francesco Totti, kendisine 2000'li yılların ortasında Real Madrid'den yapılan astronomik teklifi reddetmesine ilişkin, "Real Madrid'e gidebilirdim çünkü başka bir İtalyan forması giymemiştim. Ama daha sonra kalbim ve aklım, bana bir seçim yaptırdı ve ben bundan hiç pişmanlık duymadım." dedi.

Muhabir: Barış Seçkin