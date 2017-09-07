Totti’den antrenörlüğe ilk adım





ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, antrenörlük lisansı almak üzere kursa yazıldı.

İtalyan Antrenörler Birliği’nden (AIAC) yapılan açıklamada, Totti'nin, 18 Eylül’den itibaren AIAC’ın organize ettiği 'UEFA B' klasmanında temel antrenörlük eğitimine Roma’nın Trigoria'daki tesislerinde başlayacağı bildirildi.

25 sezon boyunca sadece Roma forması giyen ve çıktığı 786 maçta 307 gole imza atan Totti, 28 Mayıs’ta Serie A'da Genoa ile oynanan son hafta karşılaşmasıyla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.