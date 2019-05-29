Toyota, 2 zorlu toprak ralli ile zirve hedefinde

İSTANBUL(AA) - Toyota'nın başarılı yarış takımı TOYOTA GAZOO Racing, WRC 2019 sezonu ortasına gelinirken, Avrupa'nın güneyindeki 2 zorlu ralli için hazırlıklarını tamamladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, WRC 2019 takviminin 7'nci yarışı olan Portekiz Rallisi, 30 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Yarışlara, 13-16 Haziran'da İtalya’nın Sardunya adasında düzenlenecek ralli ile devam edilecek.



TOYOTA GAZOO Racing'in Yaris WRC pilotları Ott Tanak, Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke, şampiyonaya yaz arası verilmeden önce maksimum puanları almayı hedefliyor. Şili'de sezonun ikinci zaferini alan Tanak, Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alıyor ve zirveye sadece 10 puan uzaklıkta bulunuyor.

Portekiz Rallisi, hızlı ancak kumlu toprağa sahip zorlu yollardan oluşuyor. Genellikle etaplar ilk geçişlerin ardından kayalıklı ve kumlu yollardan meydana geliyor. Bu da pilotların ralliye her zaman tam konsantrasyon ile devam etmesini gerektiriyor.

Portekiz Rallisi'nin merkezi, bir kez daha Porto'nun eteklerindeki Matosinhos'ta kuruldu. Perşembe günü güneydeki Coimbra'da gerçekleşecek seremonik startın ardından geçen yıllarda olduğu gibi Cabreira dağlarında ve Fafe civarında devam edecek. Bir dizi ünlü geçiş ve finişe doğru olan büyük zıplamalar ile pilotlar, izleyenlere bir kez daha büyük heyecan yaşatacak.





- Sardunya'da sıcaklık etkili olacak





TOYOTA GAZOO Racing pilotları, Portekiz Rallisi’nin ardından rotalarını benzersiz manzarasıyla dikkati çeken Sardunya'ya çevirecek. Sardunya Rallisi’nin hızlı, dar ancak toprak etapları, her aracın geçişinin ardından geride yıpranmış bir zemin bırakıyor. Aynı zamanda sıcaklıklarla birlikte pilotların yolun kenarındaki kayalara ve ağaçlara da dikkat etmesi gerekiyor. Ralli, 13 Haziran Perşembe gecesi yapılacak özel etap ile Ittiri motokros pistinin yakınında start alacak.

Geçen haftalarda yapılan Arjantin ve Şili rallileri gibi yakın tarihlerde yapılacak olan Portekiz ve Sardunya organizasyonları da kurallara göre "bağlantılı ralliler" olarak tanımlanıyor. Bu da Portekiz'in son etabında yarışan araçların, aynı şasi, motor ve şanzımanla Sardunya'da da yarışması anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOYOTA GAZOO Racing Takım kaptanı Tommi Makinen, iki rallinin önemini vurgulayarak, "Şili rallisinin ardından sıra bir kez daha 2 zorlu zemine sahip ralliye geldi. Özellikle Sardunya, bu açıdan daha zorlayıcı olacak. Portekiz, normal şartlarda o kadar kötü değil. Hızlı ve güzel etapları, şartlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Böylesine zorlu etaplar için birçok geliştirme çalışması yaptık ve geçen günlerde Portekiz'in kuzeyinde iyi bir test seansı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.