Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Trabzon'da ulusal curling turnuvası düzenlenecek

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk: "İki kulvarı olimpik ölçülerdeki curling salonunun yapımı tamamlandı"

Trabzon'da ulusal curling turnuvası düzenlenecek

TRABZON (AA) - Trabzon, ulusal curling turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da 49 spor branşının yapılabilmesine olanak sağlayan tüm imkanların mevcut olduğunu belirtti.

Curlingin son yılların gelişen spor dalları arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, Trabzon'da da sporseverlere curling yapma imkanı sunacaklarını aktardı.

Öztürk, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadın altında iki kulvarı olimpik ölçülerdeki curling salonunun yapımının tamamlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"42x4,3 metre ebatlı kulvarların yanı sıra iki dijital ekranın bulunduğu salon, dışarıdaki 38 dereceyi aşan sıcaktan etkilenmeyecek. Trabzon curling salonunun açılışı, önümüzdeki ayın başında ulusal turnuva ile yapılacak. Müdürlüğümüz bünyesindeki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne, curling branşına ilişkin ülkemizin çeşitli illerinden gelecek vadeden kız öğrenciler alınacak. Curlingde olimpiyat şampiyonu kızlarımızın Trabzon'dan yetişeceğine inanıyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Curling Salonu Inşa EdildiGençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Birdal ÖztürkTrabzon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5