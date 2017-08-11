Trabzon'da ulusal curling turnuvası düzenlenecek

TRABZON (AA) - Trabzon, ulusal curling turnuvasına ev sahipliği yapacak.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da 49 spor branşının yapılabilmesine olanak sağlayan tüm imkanların mevcut olduğunu belirtti.
Curlingin son yılların gelişen spor dalları arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, Trabzon'da da sporseverlere curling yapma imkanı sunacaklarını aktardı.
Öztürk, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki stadın altında iki kulvarı olimpik ölçülerdeki curling salonunun yapımının tamamlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"42x4,3 metre ebatlı kulvarların yanı sıra iki dijital ekranın bulunduğu salon, dışarıdaki 38 dereceyi aşan sıcaktan etkilenmeyecek. Trabzon curling salonunun açılışı, önümüzdeki ayın başında ulusal turnuva ile yapılacak. Müdürlüğümüz bünyesindeki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne, curling branşına ilişkin ülkemizin çeşitli illerinden gelecek vadeden kız öğrenciler alınacak. Curlingde olimpiyat şampiyonu kızlarımızın Trabzon'dan yetişeceğine inanıyorum."