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Trabzonspor, 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor

- Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahadaki galibiyet özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek

Trabzonspor, 20 yıllık hasreti bitirmek istiyor


TRABZON (AA) - Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.


- Dış sahada son yenilgi 245 gün önce


Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor.

17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.


- Onur, dönüyor


Geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak'ın takımdaki yerini alması bekleniyor.

Geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor ve bu sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyerek cezasını tamamlayan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe maçında tekrar formasına kavuşmuş olacak.


- Castillo ve Medjani sakat


Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Castillo ile Medjani, kadroda yer alamayacak.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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FenerbahçeFutbolTrabzonspor
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