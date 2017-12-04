Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.

26. dakikada Charles'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin üstünden auta çıktı.

41. dakikada Trabzonspor, ilk etkili pozisyonunu golle sonuçlandırdı. Onazi'nin orta alandan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Burak Yılmaz, ceza alanında öne çıkan kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

45. dakikada Charles'ın soldan kullandığı kornerde, ceza alanında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı

50. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Maicon, kaleci Onur Recep Kıvrak'tan sıyrıldıktan sonra açısı daralmasına karşın topu kaleye gönderdi. Savunmada Mas, topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

57. dakikada Eto'o'nun pasında ceza alanı hafif sağ çaprazında topla buluşan Maicon'un, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur dizleriyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında rakibinden sıyrılan N'Doye'un şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan filelerle buluştu: 2-0

64. dakikada Onazi'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu etkili bir vuruş çıkaramayınca, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada ceza alanında Abdülkadir Ömür ile paslaşan Yusuf Yazıcı'nın, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Burak Yılmaz, savunmadan kaptığı topu Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanında yerden şutunda kaleci Ferhat Kaplan'dan dönen topu Burak Yılmaz, altıpas içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, Çalımbay ile ilki gerçekleştirdi

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon ilki gerçekleştirdi.

Çalımbay idaresinde ligin 12. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenerek bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Burak Yılmaz gol sayısını 12'ye yükseltti

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, gollerini Antalyaspor maçında da sürdürdü.

Bordo-mavili takımda daha önce gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, Antalyaspor filelerini 2 kez havalandırarak bu sezon ligde 11 maçta 12 gole ulaştı.

Muhabir: Selçuk Kılıç