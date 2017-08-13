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Trabzonspor, 50. yılında sezona galibiyetle başladı

- Süper Lig'in açılış maçında Atiker Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, sezona iyi bir başlangıç yaptı

Trabzonspor, 50. yılında sezona galibiyetle başladı


TRABZON (AA) - Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, kuruluşunun 50. yılında sezona galibiyetle başladı.

Kuruluşunun 50. yıl dönümünde zirveyi hedefleyen bordo-mavililerde galibiyeti getiren golleri 9. ve 90+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Karadeniz ekibi, Medical Park Stadı'nda ilk kez oynadığı sezon açılış maçında aldığı 3 puanla, yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.


- Burak, golle başladı


Trabzonspor'da bin 919 gün sonra lig maçına çıkan Burak Yılmaz, ikinci dönemindeki ilk maçında 2 gol kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, karşılaşmanın 9. dakikasında beraberlik golünü kaydederek takımın bu sezonki ilk golüne imza attı.

Başarılı oyuncu, 90+2. dakikada takımına 3 puanı getiren gole adını yazdırarak, sezona iki gol birden atarak başladı.

En son Trabzonspor formasıyla 6 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Fenerbahçe maçında rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, bin 925 gün sonra da bordo-mavili takımla gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavili taraftarlar, Burak Yılmaz'ı tribünlere çağırarak, sevgi gösterilerinde bulundu.



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ATİKER KONYASPORFutbolSüperligTrabzonspor
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