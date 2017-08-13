Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçından notlar

TRABZON (AA) - Süper Lig'de Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesi teröre büyük tepki gösterildi.

Maçtan önce, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta önceki gün şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Her iki takım oyuncuları ve hakemler "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Saygı duruşu sırasında ve öncesinde taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İyiki varsın Eren", tezahüratlarla teröre büyük tepki gösterdi.

Atiker Konyasporlu futbolcuların sahaya ısınmak için çıktığı tişörtün arka kısmında "iyikivarsın Eren", ön tarafında ise 2 şehidin fotoğrafı ile "şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazısı yer aldı.

Bordo-mavili taraftarlar, "Ferhat gibi yüreği olup Şehadete Erenler! Selam olsun" yazılı pankart açtı.





- Burak, 1919 gün sonra





Trabzonspor'a geri dönen eski gol kralı Burak Yılmaz, bin 919 gün sonra bir lig maçında bordo-mavili formayı giydi.

Burak, Trabzonspor formasıyla en son 11 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında görev yapmıştı.

Maç öncesi taraftarlar, golcü oyuncuyu tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.





- 3 yeni transfer 11'de





Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadroya katılan 4 futbolcudan 3'ü ilk 11'de görev yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal, İspanya'nın Celta Vigo takımından kadroya katılan Theo Bongonda, Milan'dan alınan Juraj Kucka ve Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Eskişehirspor'dan ayrılarak bordo-mavili kulüple anlaşan savunma oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi de yedek kulübesinde yer aldı.





- Onazi ve Medjani kadroda yok





Trabzonspor'da İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündeme gelen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi ile sakatlığı bulunan Medjani de kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takımda kaleci Onur Recep Kıvrak ve menisküs ameliyatı olan Fabian Castillo da forma giyemeyen diğer isimler oldu.

Onur'un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo'nun yerine de yeni transfer Bongondo ilk 11'de forma şansı buldu.

Ayrıca Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda takım kaptanı olarak sahaya Uğur Demirok çıktı.





- Gençler maç kadrosunda





Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sezon öncesi kadroda yer alacak oyuncu sayısını 21'e yükseltmesiyle genç oyuncular da kendilerine kadroda şans buldu.

Teknik direktör Ersun Yanal, 21 kişilik maç kadrosunda genç oyunculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun gibi oyunculara yer verdi.





- Taraftarlar tribünleri doldurdu





Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig'de Medical Park Stadı'ndaki ilk sezon başlangıç maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Atiker Konyaspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kapasitesi bulunan stadın tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu. Ayrıca karşılaşmayı az sayıda Konyaspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.















