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Trabzonspor, Aytaç Kara'yı Evkur Yeni Malatyaspor'a kiraladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'a kiraladı.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu...

Trabzonspor, Aytaç Kara'yı Evkur Yeni Malatyaspor'a kiraladı


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar, Evkur Yeni Malatyaspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

2014-2015 sezonunun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen Aytaç Kara, bordo-mavili takımda 39 lig maçında 1 gol attı.

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Aytaç KaraBorsaEvkur Yeni MalatyasporSüper LigSüperligTrabzonspor
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