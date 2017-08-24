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Trabzonspor basketbolda iki oyuncuyla anlaştı

TRABZON (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Basketbol, eski kaptanı Alper Saruhan ve Nijeryalı Chris Obekpa ile sözleşme imzaladı.Kulüp basın sözcüsü Alparslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, "Pivot mevkisinde...

Trabzonspor basketbolda iki oyuncuyla anlaştı

TRABZON (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Basketbol, eski kaptanı Alper Saruhan ve Nijeryalı Chris Obekpa ile sözleşme imzaladı.

Kulüp basın sözcüsü Alparslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, "Pivot mevkisinde oynayan Nijerya vatandaşı 24 yaşındaki Chris Obekpa ve geçtiğimiz yıllarda takımımızın kaptanlığını üstlenen kısa forvet Alper Saruhan ile yeni sezon için sözleşme imzaladık. Kaptanımız Alper Saruhan ve Chris Obekpa'nın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Alparslan BeşliBasketbolTrabzonspor BasketbolTransfer
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