Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi

TRABZON (AA) - 2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemek istiyor.

Medical Park Arena'da gol yemedi

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan ve 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer, 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Biletler tükendi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmanın biletlerini tüketirken 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü, kombine kart sahibi olup Beşiktaş maçına gelemeyecek taraftarların kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilecekleri yönünde istekte bulundu.

Karşılaşmada İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği de yaklaşık 2 bin dolayında siyah-beyazlı taraftar da misafir takım tribününde yer alabilecek.

Muhtemel 11

Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

Muhabir: Selçuk Kılıç

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSporSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5