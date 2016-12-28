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Trabzonspor, Denizli'ye gitti

- Onur Recep Kıvrak, Ibanez, Akakpo, Bero, Muhammet Demirci ve Sheidaev, kafilede yer almadı

Trabzonspor, Denizli'ye gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli’ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Denizli'ye hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Esteban Alvarado, Furkan Taş, Uğurcan Çakır, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Güray Vural, Onazi, Okay Yokuşlu, Aytaç Kara, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici, Castillo, Suk ve N'Doye olmak üzere 18 oyuncu yer aldı.

Kart cezalısı olan Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Ibanez, Akakpo, Bero, Muhammet Demirci ve Sheidaev, Denizli'ye götürülmedi.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de kafilede bulunuyor.

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DenizliFutbolTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
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