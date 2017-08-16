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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun...

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam basına kapalı olarak günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Carl Medjani, Yusuf Erdoğan ve milli takım kampına çağrılan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları öğrenildi.


- Onazi Trabzonspor'da kaldı


İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transferi gündeme gelen Ogenyi Onazi için İngiltere Futbol Federasyonundan çalışma izni çıkmadığı bildirildi.

Birmingham ile prensipte bir anlaşma sağlanmasına karşın transferi gerçekleşmeyen oyuncunun akşam yapılan çalışmada da yer aldığı belirtildi.

Trabzonspor, yarınki çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


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AntrenmanFenerbahçeFutbolSüperligTrabzonspor
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