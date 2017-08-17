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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde...

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Carl Medjani ve milli takım kampına çağrılan genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. İlk 20 dakika ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada, antrenmanı Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.



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AntrenmanFenerbahçeFutbolSüperligTrabzonspor
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