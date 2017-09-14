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Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, forma satışında 45 bin rakamına ulaştıklarını söyledi.

Trabzonspor forma satışında rekora koşuyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un haziranda beyaz, temmuzda parçalı, ağustos ayında ise çubuklu olarak satışa sunduğu yeni sezon formalarının rekor kırdığını belirtti.

Forma satışlarından yaklaşık 2,5 milyon lira gelir elde edildiğini kaydeden Alp, "Trabzonspor'un kendisine ait mağazalar ve bayilerde satışa çıkardığı formalarda 45 bin rakamına ulaşıldı. Geçen sezon bu rakam, çocuk formalarıyla birlikte toplamda 53 bindi. Yeni sezon formalarındaki satışların içine çocuk formaları dahil değil. O formalar da birkaç gün içerisinde mağazalardaki yerini alacak." dedi.

Alp, taraftarlara teşekkür ederek, "TS Club, tarihinin en iyi forma satışını yakalayabilir. Çocuk formalarının da satışa çıkmasıyla bu sezona yönelik satış rakamı, tahmini 100 bini bulabilir." diye konuştu.

"En fazla talep parçalı formaya"

Alp, en fazla talebin parçalı formaya olduğuna işaret ederek, "Bu formamızı beyaz takip ediyor. Çubuklu formanın satışının yükselmesi gerek. Çünkü çubuklu bizim tarihimizde önemli yere sahip. Haliyle taraftarlarımızdan forma tercih ederken çubukluya da ayrıca ilgi göstermelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

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