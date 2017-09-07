Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro





TRABZON (AA) - Süper Lig'de 10 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor'da, bu sezon ilk kez sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un Slovakya kampında Hollanda ekibi Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlanan Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo, menisküs ameliyatının ardından tamamen iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu, Yanal'ın görev vermesi halinde hafta sonu takımda yer alabilecek.

Ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında kasığındaki ağrı nedeniyle oyundan çıkan ve Göztepe maçında da forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın da milli maçın ardından Gençlerbirliği karşısında da görev yapabileceği belirtildi.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka ve Jan Durica'nın milli takım kamplarından sorunsuz döndüğü bildirildi.

Böylelikle Karadeniz ekibi, milli maç arasından sonra bu sezon ilk kez tam kadro olarak Gençlerbirliği maçına çıkma şansı yakaladı.



