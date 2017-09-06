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Trabzonspor, Hubocan'ı borsaya bildirdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ın kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği...

Trabzonspor, Hubocan'ı borsaya bildirdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ın kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan'ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Marsilya Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hubocan'ın kadroya dahil edilmesi halinde bordo-mavili takım; Jan Durica, Matus Bero, Juraj Kucka'dan sonra 4. Slovak oyuncuyu transfer edecek.

Trabzonspor'un transferini planladığı 31 yaşındaki oyuncu, ülkesinin MSK Zilina ve Zlate Moravce takımlarında oynadıktan sonra Rusya'nın Zenit ile Dinamo Moskova ekiplerinde forma giydi. Hubocan, son olarak Marsilya'nın kadrosunda yer aldı.

Slovak futbolcunun, yarın Trabzon'a gelmesi ve son detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


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FutbolSüper LigTomas HubocanTrabzonsporTransfer
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