Trabzonspor Hubocan'ın transfer sürecini tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiraladığı Slovak futbolcu Tomas Hubocan'a 1 milyon 800 bin avro, Marsilya Kulübüne de kiralama bedeli olarak 250 bin avro ödeyecek.

Karadeniz ekibi, oyuncunun bonservisini alması halinde de Fransız kulübüne 1 milyon 100 bin avro ödeme yapacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan iki ayrı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir. Marsilya Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 250 bin avro ödenecektir. Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 1 milyon 100 bin avro bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir."

Sağlık kontrolünden de geçti

Bordo-mavili ekibin transferi sürecini tamamladığı Tomas Hubocan, sağlık kontrolünden de geçti.

Muhabir: Selçuk Kılıç