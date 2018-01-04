Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı





ANTALYA (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Sezonun ilk yarısındaki son maçında 27 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşan bordo-mavili ekip, 7 günlük iznin ardından ilk çalışmasını Antalya'da yaptı.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren Karadeniz temsilcisi, konakladığı otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı. Antrenmana izinli olan Volkan Şen ve yabancı futbolcular katılmadı. Yabancı oyunculardan sadece Ogenyi Onazi takıma erken katılarak antrenmana çıktı.

Koşu ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan bordo-mavili futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Top kapma çalışması sırasında futbolcuların neşeli halleri dikkati çekti. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.