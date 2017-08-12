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Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 33. randevuda

- Geride kalan 32 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 33. randevuda


TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 32 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor, 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 45 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.


- Trabzon'daki maçlar


Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 16 maçın 10'unda galip geldi.

Bu müsabakaların 5'i Konyaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Konyaspor'a karşı sahasındaki maçlarda 29 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

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32. RandevuATİKER KONYASPORFutbolSüper LigTrabzonspor
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