Trabzonspor, Kadıköy'de 1 puana razı oldu





İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe karşısında iki kez öne geçmesine karşın, 2-2 berabere kaldı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın 5. dakikasında Burak Yılmaz ile üstünlüğü yakalayan bordo-mavili ekip, 44. dakikada Alper Potuk'un skoru eşitlemesini önleyemedi. Maçın 56. dakikasında Olcay Şahan ile bir kez daha skor üstünlüğünü elde eden Trabzonspor, Valbuena'nın 84. dakikada penaltıdan bulduğu gol sonrası bu önemli karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavili ekip, zorlu Fenerbahçe deplasmanında ilk puan kayıplarını yaşamış oldu ve 2. hafta sonunda 4 puana ulaştı.





- Kadıköy'de galibiyet hasreti sürüyor





Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır süren galibiyet hasretini sonlandırma fırsatını kullanamadı.

Kadıköy'de son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, ardından oynanan 21 maçta 12 yenilgi ve 9 beraberlik aldı.





- Trabzonspor 17 maçtır kazanamıyor





Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı resmi maçlardaki kazanamama serisi 17 müsabakaya çıktı.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, ardından 16'sı Süper Lig, 1'i ise Türkiye Kupası'nda oynanan 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı.





- Deplasmanda 10 maçtır kaybetmiyor





Fenerbahçe ile berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda kaybetmeme serisini 10 müsabakaya yükseltti.

Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ardından dış sahada çıktığı 10. müsabakadan da puan almayı bildi.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının ardından son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.





- Yanal'ın Kadıköy'de lig galibiyeti yok





Ersun Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la Süper Lig'de Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki tek galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı. Gençlerbirliği'yle 17 Mart 2004'te Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'e gelen Yanal, Fenerbahçe karşısında 4-2'lik galibiyet sevinci yaşadı.

Yanal'ın takımları, toplamda Kadıköy deplasmanında 13 maçta 6 yenilgi, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.





- Burak Yılmaz sakatlandı





Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın henüz 20. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 5. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, 8. dakikada sakatlık yaşadı.

Sol baldırını tutan ve saha içinde tedavisi yapılan Burak, değişiklik yapılmak istenmesine karşın bir süre daha sahada kaldı. Ağrıları tekrar eden Burak, 20. dakikada sahadaki yerini Dame N'Doye'a bıraktı.





- Plakayı yakaladı, gol sayısını 3'e çıkardı





Burak Yılmaz, Fenerbahçe filelerini havalandırarak bordo-mavili forma altında attığı gol sayısında Trabzon'un plakasını yakaladı.

Trabzonspor'da 95. resmi maçına çıkan Burak, Fenerbahçe karşısında toplam gol sayısını Trabzon ilinin plaka kodu olan 61'e yükseltti.

Bordo-mavili ekibin geride kalan haftada Atiker Konyaspor'u 2-1 yendiği müsabakada takımını galibiyete taşıyan gollerin sahibi olan Burak, zorlu Fenerbahçe deplasmanını da boş geçmeyerek bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.