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Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmak amacında

- Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Meriç: - "Zirveye oynayan takımlar her maça kazanmak için çıkar. Biz de onu yapacağız. Her şeyin ilki vardır" - "Biz takımımıza güveniyoruz. Ligde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Trabzonspor, hep zirveye oynamak zorunda"

Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmak amacında


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıldır galip gelememelerine ilişkin, "Zirveye oynayan takımlar her maça kazanmak için çıkar. Biz de onu yapacağız. Her şeyin ilki vardır." dedi.

Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon iyi bir kadro oluşturduklarını ve takıma direkt katkı sağlayabilecek 1-2 oyuncu transferi daha planladıklarını söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Atiker Konyaspor galibiyetiyle sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Meriç, "Takımımıza güveniyoruz. Ligde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Direkt katkı verecek 1-2 oyuncu daha alabilirsek çok daha iyi olur. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. 'Oyuncu alalım' diye almayacağız. Burak, Kucka, Bongonda gibi direkt katkı sağlayacak oyuncular bulursak alacağız." dedi.

Meriç, Trabzonspor'un hedefleri konusunda ise "Bu takım zirveye oynamak zorunda. Trabzonspor, hep zirveye oynamak zorunda. Ne olur, ne olmaz zaman ilerledikçe göreceğiz. Lig yeni başladı. Takımlar, tam form tutturamadı. Biz de öyle ama ilerledikçe form düzeyi yükselecek. Bu dönemi mümkün mertebe en az kayıpla mümkünse sıfır kayıpla atlatmak istiyoruz. 3-4 hafta sonra tamamen oturmuş, form düzeyi yüksek bir takım sahada olacak." değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe karşısında iyi başlangıçlarını sürdürmek istediklerinin altını çizen Meriç, "Bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Zirveye oynayan takımlar, zaten her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Biz de onu yapacağız. Her şeyin bir ilki vardır. Kazanacak gücümüz olduğunu biliyoruz." diye konuştu.


- "Burak'ın takıma çok şey katacağına inanıyoruz"


Bordo-mavili kulübün genel sekreteri, Atiker Konyaspor karşısında 2 gol atan Burak Yılmaz'ın kaliteli, tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Burak'tan beklenti yüksek. Bu yüksek beklentinin altından kolay kalktı. Biz Burak'ın takıma çok şey katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Gençağa Meriç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah Türk sporuna katkı veren bir sezon olur. Olaysız, fair play içinde bir sezon geçer. Üzüldük, ilk maçta talihsiz bir olay yaşadık. Traore'nin ayağı kırıldı. Son derece üzgünüz. Konyaspor'un yarım sezon en önemli oyuncularından biri sakatlandı. Bizim için Traore'nin sakatlığı 3 puandan önemli değildi."

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGençağa MeriçSüper LigTrabzonspor
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