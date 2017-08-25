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Trabzonspor kafilesi, İzmir'e geldi

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e geldi.Adnan Menderes Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı. Özellikle...

Trabzonspor kafilesi, İzmir'e geldi


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladı. Özellikle Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Bordo-mavili kafilede Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Jan Durica, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Abdurrahim Dursun, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Matus Bero, Theo Bongonda, Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Dame N'Doye yer aldı.

Göztepe-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 21.45'te Bornova Stadı'nda oynanacak.

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FutbolGöztepeIzmirSüper LigSüperligTrabzonspor
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