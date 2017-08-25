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Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti

- Son idmana katılmayan Burak Yılmaz, Göztepe maçının kadrosuna alındı

Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerde Burak Yılmaz çalışmaya katılmazken, Fabian Castillo ise koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İzmir'e hareket etti.

Sakatlığı devam eden Castillo ve genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almazken, Fenerbahçe maçında sakatlanan ve son antrenmana katılmayan Burak Yılmaz, teknik direktör Ersun Yanal tarafından kafileye dahil edildi. Milli futbolcunun yarın forma giyip giymeyeceği maç saatinde belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazFutbolGözetepeSüper LigTrabzonspor
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