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Trabzonspor, Karabük'e geldi

KARABÜK (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e geldi.Özel uçakla Ankara'ya, ardından kara yoluyla Karabük'e gelen bordo-mavili kafile, Safranbolu...

Trabzonspor, Karabük'e geldi


KARABÜK (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e geldi.

Özel uçakla Ankara'ya, ardından kara yoluyla Karabük'e gelen bordo-mavili kafile, Safranbolu ilçesinde kalacağı otele geçti.

Trabzonspor'u burada bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 14.00'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacak.

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FutbolKARDEMİR KARABÜKSPORSüperligTrabzonspor
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