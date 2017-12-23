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Trabzonspor, Karabük'e gitti

- Bordo-mavili takımda, kart cezalıları Uğur Demirok ve Kucka, gribal enfeksiyon geçiren Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan, kadroda yer almadı

Trabzonspor, Karabük'e gitti


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Ankara'ya hareket eden bordo-mavili kafile, daha sonra kara yoluyla Karabük'e geçecek.

Bordo-mavili takımda, kart cezalıları Uğur Demirok ve Juraj Kucka, gribal enfeksiyon geçiren Fabian Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan olmak üzere 4 oyuncu yer almadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen'i de kafileye dahil etti.

Bu arada bir grup taraftar havalimanında Trabzonspor'u meşalelerle uğurladı.


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FutbolKarabüksporSüper LigTrabzonspor
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