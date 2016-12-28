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Trabzonspor, Kızılcabölükspor'a konuk oluyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya gelecek.Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 4...

Trabzonspor, Kızılcabölükspor'a konuk oluyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor.

İki takım arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ilk maçı 5-0 gibi farklı sonuçla kazanan Karadeniz ekibinin, ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile yarınki maça çıkması bekleniyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 18.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Denizli'ye gidecek.

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Yusuf Erdoğan, kadroda yer alamayacak.


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Anahtar Kelimeler:
FutbolKızılcabölüksporTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
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