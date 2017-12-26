Trabzonspor, Konya'ya 7 eksikle gitti





TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı ilk maç için Konya'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, basın açık yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Konya'ya hareket etti.

Trabzonspor'da izinli olan Burak Yılmaz, gribal enfeksiyon geçirten Dame N'Doye ile hafif sakatlıkları bulunan Volkan Şen, Batuhan Artarslan ile kaleci Onur Recep Kıvrak, Ogenyi Onazi ve Theo Bongonda olmak üzere 7 oyuncu kafilede yer almadı.