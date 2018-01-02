Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Hedefimiz başa yarışmak

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor dergisindeki yazısında, bir yılı daha geride bıraktıklarını ve 2017-18 sezonunun ilk devresini de tamamladıklarını anımsatarak, "Görev süremizin ise iki yılını bitirdik. Geçen sürede Trabzonsporumuzun ekonomik, sportif ve kurumsal açılardan yeniden yapılanması için büyük uğraşlar verdik. Bu zor ve meşakkatli yolculuğumuzda katettiğimiz mesafe inişli çıkışlı olsa da doğru hedeflere ilerlediğimiz gerçeği önümüzde duruyor." ifadesini kullandı.

Usta, 2017 senesinin, coşku, hüzün, öfke, umutsuzluk ve beklenti gibi pek çok farklı duyguyu yoğun bir biçimde yaşadıkları bir sene olduğunu kaydederek, "Özlemle beklediğimiz stadyumumuza kavuştuk. 50. kuruluş yıl dönümümüzün coşkusunu yaşadık. İmzaladığımız anlaşmalarla kulübümüze önemli gelir kapıları açtık. Hızlı bir atılım yaparak açtığımız yeni TS Club mağazalarımızda taraftarlarımızla buluştuk." değerlendirmesinde bulundu.

"Altyapıyı fabrika haline dönüştürdük"

Trabzonspor'un altyapısından hamleler yaptıklarına dikkati çeken Muharrem Usta, şöyle devam etti:

"Yaptığımız hamlelerle, altyapıyı yeniden üreten bir fabrika haline dönüştürdük. Trabzon gibi futbolcu fabrikası bir şehirden bugün Yusuf, Abdülkadir, Furkan, Hüseyin, Batuhan, Abdurrahim ve Arda gibi futbolcularımız geleceğimiz oldu. Elbette ki bu durum altyapımızdaki diğer çocuklarımıza büyük örnek teşkil etti. Şimdi onlar da ağabeyleri gibi olabilmek için gece gündüz çalışarak, bir gün hayallerine kavuşmanın mücadelesini veriyorlar."

Bordo-mavili takımın devrenin son 5 haftasında ortaya koyduğu mücadele, sergilediği oyun ve kazanma hırsı ile sadece taraftarlarının değil tüm futbol kamuoyunun takdirini kazandığını belirten Usta, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu eşsiz kulübün başkanı olarak hepsi birbirinden bağımsız yeteneklere sahip futbolcularımızı, sıkı bir çalışma disiplini altında bir araya getiren, takım olma bilincini çalışma ve kazanma motivasyonu aşılayan değerli hocamız Rıza Çalımbay'ı canı gönülden kutluyorum. Hedefimiz, ilk devrenin son virajında yakaladığımız bu ivmeyi ikinci devrede de sürdürmek ve başa yarışmaktır. Hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda ısrar ve inancımız devam etmektedir. Yapacağımız takviyelerle hedeflerimize ulaşmak ve önümüzdeki sezonun takımını şimdiden oturmuş bir yapıya kavuşturmak en büyük idealimizdir."

Usta, şike mücadelelerini Avrupa'da sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"FIFA'ya yaptığımız başvuru, elimizden alınan hakların geri iadesine ve Türkiye'de gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik çok önemli bir hukuki adımdır. Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de sürdürdüğümüz mücadeleyi kimse başka yerlere çekmesin. Hak aramak bir medeniyettir. Camiamız rahat olsun, sonunda kazanacağız. Ben yeni yılın, geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü kazanımlarla dolu olmasını bekliyorum. 2018, kulübümüze, tüm camiamızın kucaklaşmasını sağlayan güçlü bir sinerji ve özlemle beklediğimiz başarıları getirsin."

Muhabir: Selçuk Kılıç



