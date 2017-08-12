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Trabzonspor Kulübü'den Giuliano açıklaması:

- "Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır. Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Trabzonspor Kulübü'den Giuliano açıklaması:

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin Rusya'nın Zenit Kulübünden transfer ettiği Giuliano Victor De Paula'nın satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır. Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
FİFAGiulianoTrabzonspor
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