Trabzonspor, lideri konuk ediyor





TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek.

2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen son haftaların golcü ismi Dame N'Doye, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yerine teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı sahaya sürmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da geçen hafta kart cezası nedeniyle oynayamayan Yusuf Yazıcı, Pereira ve Uğur Demirok, teknik direktör Yanal'ın görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.





- Medical Park Arena'da gol yemedi





Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan ve 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer, 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Daha sonra Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı gösterdi.





- Tranzon'daki son galibiyet Şenol Güneş döneminde





Trabzonspor, rakibi karşısında Trabzon'daki son galibiyetini siyah-beyazlı takımın başında yer alan eski teknik direktörü Şenol Güneş, döneminde aldı.

En son 2011-2012 sezonunu Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'da Beşiktaş'ı 1-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kalırken bu maçlarda 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 0-0, 2013-2014 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 5 gol yerken sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.





- Biletler tükendi





Trabzonspor taraftarları karşılaşmanın biletlerini tüketirken 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.

Bordo-mavililer, Medical Park Arena'da Galatasaray ile oynadığı maçta 33 bin 809 taraftarla en yüksek seyirci sayısına ulaşmıştı.

Trabzonspor Kulübü, kombine kart sahibi olup Beşiktaş maçına gelemeyecek taraftarların kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilecekleri yönünde istekte bulundu.

Karşılaşmada İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği de yaklaşık 2 bin dolayında siyah-beyazlı taraftar da misafir takım tribününde yer alabilecek.





- Güneş'in ilk maçı





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi adının verildiği komplekste yer alan Medical Park Arena'da ilk maçına çıkacak.

Bordo-mavili takımın uzun yıllar kalesini koruyan ve teknik direktörlüğünü yapan Güneş, kendi adını taşıyan kompleksteki ilk maçında siyah-beyazlı takımın başında görev yapacak.

Trabzonspor'a devre arasında transfer edilen Olcay Şahan için de maç duygusal bir anlam taşıyacak. Bordo-mavili futbolcu, eski takımı karşısında galibiyet için mücadele edecek.





- Muhtemel 11





Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.



